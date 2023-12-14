إلغاء تأشيرة الدخول لأراضيها.. قرار عاجل من إيران يخص مواطني السعودية

أصدرت دولة إيران ، اليوم الخميس، قرارا بإعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول ضمن 33 دولة شملها القرار.

وبدوره؛ ذكر وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي أن بلاده وافقت على إلغاء من جانب واحد لتأشيرة الدخول لمواطني 33 دولة منها السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان وغيرها".

وأكد ضرغامي على، أن "الحكومة عازمة على فتح أبواب البلاد نحو العالم عمليا"، مشيرا إلى أن "السياحة من حق كافة شعوب العالم، وإيران تعد من الدول الجذابة بطبيعتها إضافة إلى السياحة العلاجية وشعبها المضياف".