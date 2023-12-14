عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات خاصة لـ الونش قبل لقاء الزمالك والمصري

الونش
الونش

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة باستاد برج العرب، فور وصول حافلة الأبيض إلى الملعب قبل مواجهة المصري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال باستبعاد اللاعب من القائمة التي ستخوض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي لاستكمال البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية .

وكان" الونش" انضم لقائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة اليوم بعد تأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من سلامة المدافع وجاهزيته للمشاركة في المباريات قبل أن يقوم المدير الفني باستبعاده من القائمة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء المصري كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

ترشيحاتنا

تعرف على موعد جلسة طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

أول تعليق من الأمم المتحدة على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

العيب في السيستم.. ضعف الشخصية يحرم سيراميكا كليوباترا من ركلتين جزاء أمام فيوتشر

جيش الاحتلال يعلن شن 500 غارة على غزة في أسبوع

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في بطولة الدوري

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

فيديو

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ