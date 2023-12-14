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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قصير الحبة بنسبة كسر 10%

التموين تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز هندي أبيض

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية

- وصول خلال الفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024  أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024

- تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية

- الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.

- تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية)

- تقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم الثلاثة أسعار) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري

- تقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري

- تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف

- تكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري

- يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – بالعاصمة الإدارية بالحكي الحكومي بدءا من يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023

- يجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023

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