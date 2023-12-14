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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقي

صدى البلد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم (٢٠٢١/٥) الصادر في 5 مارس ۲۰۲۱ بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد (١٩٦٥٠) سهمًا في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم وفقًا لنظام النسبة والتناسب، منها (۱۱۷۹) سهمًا مدفوعًا عبارة عن ( ٥٢١) سهم الزيادة العامة السادسة + ٦٥٨ سهم الزيادة العامة السابعة تبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو (١٦,٨) مليون دولار أمريكي، ويتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو (٨,٤) مليون دولار أمريكي فضلاً عن عدد (١٨٤٧١) سهما قابلة للاستدعاء.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

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