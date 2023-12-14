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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطائرات الإسرائيلية تقصف غزة بـ500 غارة جوية خلال أسبوع

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 500 غارة جوية في قطاع غزة هذا الأسبوع بتوجيه من القوات البرية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه الغارات الجوية، التي نفذتها طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات بدون طيار، قادتها وحدة التعاون رقم 5620 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي تنسق العمليات بين سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية أثناء المناورات، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أن "وحدة التعاون في سلاح الجو تقود العلاقة بين القوات البرية والجوية، وتقوم معًا بالقضاء على الخلايا الإرهابية وتدمير مواقع المراقبة ومستودعات الأسلحة وممرات الأنفاق والعديد من البنى التحتية، من أجل حرمان حركة حماس من القدرات وتوجيه الضربات". 

الجيش الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية قطاع غزة القوات البرية

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