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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يثمن جهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

ثمّن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، جهود الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، سعيا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ، اليوم /الخميس/، 27 مركبة تروسيكل و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، من خلال مبادرة "اصنع نفسك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمنح لا ترد.


وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، متمنيا المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة من خلال التوسع في التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة لتوفير فرص عمل ومساعدة الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.


من جانبها، أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، صفية مصطفى أمين، أن الهدف من المشروعات التي توفرها المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية، هو توفير مصدر دخل لهم ولأبنائهم يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة، لافتةً إلى أن مبادرة "اصنع نفسك" مستمرة في دعم مشروعات الشباب بمنح لا ترد، وذلك لتمكينهم اقتصاديا، وطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع في كل محافظات الجمهورية؛ بهدف تقديم يد العون ورسم الابتسامة على وجوههم.
 

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