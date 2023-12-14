عضو ائتلاف نزاهة: زرت 50 لجنة فرعية وشاهدت تواجدا كبيرا أمام اللجان.. فيديو

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة من برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، لرصد شهادات دولية عن انتخابات الرئاسة المصرية، وكيف تابعت الوفود الأجنبية الانتخابات، وتقارير ائتلاف نزاهة لمتابعة سير العملية الإنتخابية وكيف نجحت مصر في إدارة الانتخابات الرئاسية.

وقالت هيلينيا ديانوفيتش من كرواتيا، عضو إئتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "فريقي قام بزيارة الجيزة والفيوم وبورسعيد"، لافته: "كان لدينا ممثلين من 34 دولة، وقاموا بزيارة مناطق عديدة في مصر".

وأضافت هيلينيا ديانوفيتش من كرواتيا، عضو إئتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "فريقي كان مسؤول عن الجيزة والفيوم وبورسعيد، واستمتعوا بأوقاتهم، والنساء شاركت بشكل رائع في الانتخابات الرئاسية".

وأشارت: "لم نلاحظ أي سلبيات في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتقرير لم يتضمن أي سلبيات، والتعليمات كانت تسير بشكل جيد، مضيفه: " زرت 50 لجنة فرعية وشاهدت تواجد كبير أمام اللجان".