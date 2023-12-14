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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني أيرلندي يدعو الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الإبادة

غزة
غزة

دعا ريتشارد باريت نائب في البرلمان الأيرلندي، الاتحاد الأوروبي إلى توقيع العقوبات الشديدة على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

 

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وقال ريتشارد باريت في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" إسرائيل تقوم بعمليات التطهير العرقي منذ عقود وتحتل غزة وتحاصرها، وكل ذلك أدى إلى اندلاع العنف".

 

وأضاف :" الأغلبية في أيرلندا يؤيدون الفلسطينيين بشدة، مشددًا على أن ما يحدث للفلسطينيين إبادة ومسؤولية إسرائيل، ومؤكدًا أن أقل ما يمكن للاتحاد الأوروبي فعله هو الدعوة بحزم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وتابع :" الحكومة بدأت بالتحرك مع وجهة النظر العامة في أيرلندا، ودعت في الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار، وفي الأيام الأخيرة بدأت بالحديث عن توقيع العقوبات، ودعت إلى مساءلة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

 

وواصل: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يقوم بالمزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنديد بتلك البشاعة التي ارتكبتها في غزة، وأرى أن الرأي العام بدأ يتحرك على نحو قوي ضد الإبادات الجماعية، ويجب أن نستمر في المزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أكثر جدية والتوقف عن هذا الدعم للفصل العنصري والاستعمار الوحشي ضد الشعب الفلسطيني".

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