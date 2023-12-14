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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل منظمة إيكو وعضو ائتلاف نزاهة: الانتخابات الرئاسية سارت بيسر وسهولة.. فيديو

جورج فليجوس
جورج فليجوس

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة من برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، لرصد شهادات دولية عن انتخابات الرئاسة المصرية، وكيف تابعت الوفود الأجنبية الانتخابات، وتقارير ائتلاف نزاهة لمتابعة سير العملية الانتخابية وكيف نجحت مصر في إدارة الانتخابات الرئاسية.

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ائتلاف نزاهة الدولي: المصريون اعتبروا الانتخابات الرئاسية هامة وكانوا سعداء

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عضو ائتلاف نزاهة: زرت 50 لجنة فرعية وشاهدت تواجدا كبيرا أمام اللجان.. فيديو

وقال جورج فليجوس، من اليونان، وممثل منظمة إيكو وعضو ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "سعيد بوجودي في مصر للمرة الثانية والأمور سارت بيسر وسهولة خلال الانتخابات الرئاسية المصرية".

 

وأشار ممثل منظمة إيكو وعضو ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "زرت 18 لجنة خلال الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "رأيت المصريين فرحين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

ائتلاف نزاهة الانتخابات الرئاسية

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