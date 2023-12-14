ممثل منظمة إيكو وعضو ائتلاف نزاهة: الانتخابات الرئاسية سارت بيسر وسهولة.. فيديو

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة من برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، لرصد شهادات دولية عن انتخابات الرئاسة المصرية، وكيف تابعت الوفود الأجنبية الانتخابات، وتقارير ائتلاف نزاهة لمتابعة سير العملية الانتخابية وكيف نجحت مصر في إدارة الانتخابات الرئاسية.

وقال جورج فليجوس، من اليونان، وممثل منظمة إيكو وعضو ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "سعيد بوجودي في مصر للمرة الثانية والأمور سارت بيسر وسهولة خلال الانتخابات الرئاسية المصرية".

وأشار ممثل منظمة إيكو وعضو ائتلاف نزاهة لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤،: "زرت 18 لجنة خلال الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "رأيت المصريين فرحين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".