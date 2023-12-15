كاتب صحفي: انتخابات الرئاسة كشفت حجم الوعي عند الشعب المصري.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير بوابة وجريدة الوفد، أن انتخابات الرئاسة كشفت حجم الوعي عند الشعب المصري، لافتا: "الشعب المصري نزل الانتخابات لاستشعاره الخطر والإقبال غير مسبوق".



وأضاف الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير بوابة وجريدة الوفد، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "من لم ير ما حدث في الانتخابات الرئاسية فهو أعمى، لأن الانتخابات الرئاسية 2024 صدرت صورة مهمة عن الدولة المصرية للخارج، والعالم يرى مصر بطريقة مختلفة حاليا".



وأشار : "شهادة ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر حول سير العملية الانتخابية أكثر من رائعة"، متابعا: "رصدوا بالفعل سير العملية الانتخابية وهم لا يكذبون وقاموا بدور مهم جدا".



وأوضح الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير بوابة وجريدة الوفد،: "الإرادة السياسية الواضحة والقوية لدخول مصر في المسار الديمقراطي خطوة في منتهى الروعة".