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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. المصري يتقدم على الزمالك بهدف نظيف في الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

مرت 75 دقيقة من لقاء المصري البورسعيدي والزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، وتشير النتيجة إلى تقدم المصري بهدف نظيف أحرزه بالشوط الأول.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وأعلن معتمد جمال المدير الفنى لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لفريقه  في مباراتهم أمام المصري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، والذي يقوده سيف الجزيري وبجواره أحمد مصطفى "زيزو" وسيد عبد الله، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن محمود حمدي "الونش" غير متواجد في قائمة الفريق لهذه المباراة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تشكيلة الزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – سيد عبد الله

على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد رفاعي – عبد الله جمعة – عمرو السيسي – شيكابالا – إبراهيما نداي – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.

المصري الزمالك نادي الزمالك 75 دقيقة استاد برج العرب الدوري بطولة الدوري

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