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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنزرع متفجرات في أماكن اختباء عناصر حماس

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن الجيش سيزرع متفجرات في أماكن اختباء عناصر حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: "لقد اختاروا الاختباء تحت الأرض.. وهذا هو أسلوب حماس، فهم يستخدمون الناس كدروع بشرية. لدينا أساليب جديدة للحرب سنعمل بها. لن تتم حمايتهم تحت الأرض”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “20% من الصواريخ التي أطلقها حزب الله على إسرائيل سقطت داخل الأراضي اللبنانية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستقاتل حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل.

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وأضاف نتنياهو، في ختام اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى .. ومن خلال الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس.. حتى النصر الكامل".

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أريد أن أوضح أن عودة الرهائن لدينا هي هدف رئيسي… نحن لن نتخلى عنهم ولو للحظة واحدة”.

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