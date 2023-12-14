منسق الاتصالات الإستراتيجي في البيت الأبيض: نريد أن نرى نهاية للحرب بغزة

أكد منسق الاتصالات الإستراتيجي في البيت الأبيض، أن جيك سوليفان في إسرائيل يناقش المسئولين بشأن تقليل أعداد الضحايا المدنيين في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض:" لا نريد أن نرى قتلى أو مصابين في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض: :نريد أن نرى نهاية للحرب بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن".

وتابع منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض:" مستمرون في دعم إسرائيل خلال الحرب بقطاع غزة ".

وأكمل منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض:" يمكننا تدمير الفصائل الفلسطينية لكن من الصعب تدمير الأيديولوجية الخاصة بها، مضيفا:" إسرائيل استجابت لمطالبنا وقللت اعتمادها على القصف الجوي".

ولفت منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض:" ٣ شروط لإنهاء الحرب في غزة.. هي إلقاء حماس لسلاحها وتسلم المسئولين عن هجمات ٧ أكتوبر وإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها".