عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ مطروح يفتتح وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،اليوم الخميس وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي فى اطار الاحتفالاًت بالعيد القومي ١٠٨ لمحافظة مطروح.



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم استحداث قسم عناية للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي بطاقة استيعابية (3) سرير ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفيات المحافظة (18) سرير.

حضر الافتتاح من النجيلة كلا من رضا جاب الله رئيس مدينة النجيلة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور اسلام عساف وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد ابوطالب مدير إدارة الصحة بالنجيلة.

