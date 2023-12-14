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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة معتمد جمال| تعليق مثير من أحمد حسن على خسارة الزمالك أمام المصري

صدى البلد

علق احمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي فوز  المصري البورسعيدي  على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: الزمالك يخسر لأول مرة تحت قيادة معتمد جمال بهزيمته أمام المصري بهدف نظيف.

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزا مهما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

 

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.

وأعلن معتمد جمال المدير الفنى لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لفريقه في مباراتهم أمام المصري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، والذي يقوده سيف الجزيري وبجواره أحمد مصطفى "زيزو" وسيد عبد الله، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

محمود حمدي "الونش" غير متواجد في قائمة الفريق لهذه المباراة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ا المصري البورسعيدي الزمالك و المصري البورسعيدي أبناء الزمالك أحمد حسن

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