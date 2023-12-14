بعد خسارة الزمالك أمام المصري.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجمهور

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجمهور، بعد فوز المصري البورسعيدي على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر فيسبوك: المصري يفوز علي الزمالك 1/0... رأيك في المباراة؟.

وحقق النادي المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.

وأعلن معتمد جمال المدير الفنى لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لفريقه في مباراتهم أمام المصري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، والذي يقوده سيف الجزيري وبجواره أحمد مصطفى "زيزو" وسيد عبد الله، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن محمود حمدي "الونش" غير متواجد في قائمة الفريق لهذه المباراة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.