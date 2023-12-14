هيثم فاروق عن هزيمة الزمالك من المصري: مستحقة وعك كروي فاخر

علق هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق على هزيمة نادي الزمالك على يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

<p lang="ar" dir="rtl">هزيمة مستحقة وعك كروي فاخر من بعض اللاعبين .أقل فريق يمتلك جودة لاعبين محترفين من الخارج هو نادي الزمالك .مبروك للمصري البورسعيدي.</p>— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/HaythamFarouk/status/1735375171618243071?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">هزيمة مستحقة وعك كروي فاخر من بعض اللاعبين .أقل فريق يمتلك جودة لاعبين محترفين من الخارج هو نادي الزمالك .مبروك للمصري البورسعيدي.</p>— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/HaythamFarouk/status/1735375171618243071?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وقال فاروق عبر حسابه الشحصي على منصة اكس "تويتر سابقا": "هزيمة مستحقة وعك كروي فاخر من بعض اللاعبين .أقل فريق يمتلك جودة لاعبين محترفين من الخارج هو نادي الزمالك .مبروك للمصري البورسعيدي".

فوز المصري على الزمالك

وكان قد حقق النادي المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.

وأعلن معتمد جمال المدير الفنى لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لفريقه في مباراتهم أمام المصري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، والذي يقوده سيف الجزيري وبجواره أحمد مصطفى "زيزو" وسيد عبد الله، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن محمود حمدي "الونش" غير متواجد في قائمة الفريق لهذه المباراة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تشكيلة الزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – سيد عبد الله

على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد رفاعي – عبد الله جمعة – عمرو السيسي – شيكابالا – إبراهيما نداي – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.