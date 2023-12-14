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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية : لأول مرة نجد بطاقات تصويت برايل في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدثت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، عن الانتخابات الرئاسية 2024، قائله: "لأول مرة نجد بطاقات تصويت بطريقة برايل في الانتخابات الرئاسية".

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وأضافت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت الكثير من التيسيرات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن"، لافته: "ذوي الهمم كانت من أكثر الفئات التي اهتمت بالمشاركة في الانتخابات"


وأكد النائبة هند حازم عضو مجلس النواب،: "الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تيسيرات كبيرة على الأشخاص ذوي الهمم"، مضيفة : “المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة”.

الانتخابات الرئاسية

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