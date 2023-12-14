برلمانية : لأول مرة نجد بطاقات تصويت برايل في الانتخابات الرئاسية

تحدثت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، عن الانتخابات الرئاسية 2024، قائله: "لأول مرة نجد بطاقات تصويت بطريقة برايل في الانتخابات الرئاسية".

وأضافت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت الكثير من التيسيرات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن"، لافته: "ذوي الهمم كانت من أكثر الفئات التي اهتمت بالمشاركة في الانتخابات"



وأكد النائبة هند حازم عضو مجلس النواب،: "الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تيسيرات كبيرة على الأشخاص ذوي الهمم"، مضيفة : “المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة”.