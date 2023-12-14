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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السماح لـ السنوار بمغادرة القطاع ونشر قوات دولية.. إسرائيل تستعد لغزة بعد الحرب

قطاع غزة
قطاع غزة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعدت مقترحات لحكم غزة بعد الحرب، مضيفة أن وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن المقترحات غير معروفة.

قوة متعددة الجنسيات

وأيد القادة الأمنيون إنشاء قوة متعددة الجنسيات لتولي السيطرة الشاملة على القطاع، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وسيكون تقديم التقارير إلى هذه القوة عبارة عن آلية إدارية تشمل كتبة في غزة من السلطة الفلسطينية والمحليين في غزة.

ولم تحدد القناة الـ12 الإسرائيلية، المدة التي من المتوقع أن يظل فيها هذا الترتيب ساري المفعول.

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ومن المقرر أن يصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون إلى إسرائيل غدًا، ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين.

السماح لـ السنوار بمغادرة القطاع

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية “تدرس” فكرة السعي إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، والذي من شأنه أن يشمل السماح لزعيم حماس في غزة يحيى السنوار بمغادرة القطاع.

ومع ذلك، يشير هذا التقرير غير المصدر إلى أن المؤسسة الأمنية تعتقد أن الضغط العسكري الهائل على حماس يوفر أفضل احتمال لتحرير الرهائن.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السنوار إسرائيل نتنياهو حماس

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