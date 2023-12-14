معتمد جمال: الزمالك لم يكن في يومه أمام المصري وشيكابالا يعاني

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لم يكن في يومه خلال مباراة المصري اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء اليوم، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية، كما أن الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في احباط اللاعبين".

وتابع:" المصري لعب على المساحات الموجودة في صفوف الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك".

وأضاف معتمد جمال:" شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية في لقاء اليوم بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة وأنه شارك في أكثر من لقاء أساسياً".

وتابع:" سيد عبد الله"نيمار" لم يكن جيداً في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعياً، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وأضاف معتمد جمال :"كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري".

وواصل المدير الفني قائلاً:" لم أفضل المجازفة مبكراً في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاع في ظل مواجهة المصري ".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".