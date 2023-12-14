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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للمكفوفين للتأهل لبارالمبياد باريس

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر للمكفوفين رجال، بعد فوزه ببطولة أفريقيا لكرة الهدف لرياضة المكفوفين، والتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الفوز علي المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة 3-4.


وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.


ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، الشكر والتقدير إلي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الدعم الدائم والمستمر، مشيدًا بالمستوي الذي ظهر عليه اللاعبين وإصرارهم علي الفوز في مختلف مباريات البطولة.


ويأتي التأهل بعد 32 سنة من دورة الألعاب البارالمبية ببرشلونة 1992.

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