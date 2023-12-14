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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون المشترك مع مسئولي الجامعة البريطانية في مصر

صدى البلد

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن:"الوزارة لديها رؤية ونهج علمي، من خلال لجنة علمية بهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرياضة، ونستهدف العمل على دورات تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي".


جاء ذلك خلال لقاء صبحي، اليوم /الخميس/، مع وفد من الجامعة البريطانية في مصر؛ لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون في شأن منح زمالة الجامعة البريطانية في مجال التدريب الرياضي، وإعداد دورات تدريبية لمدة عام"Elite National Coach"، وذلك لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.


وحضر اللقاء، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، ومن الجامعة البريطانية، الدكتور عمرو سعدة نائبًا عن رئيس الجامعة البريطانية في مصر وقائد التحول الاستراتيجي، والدكتور أحمد درويش عميد كلية التعليم المستمر، والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والإنسانيات، والدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.


وتناول اللقاء مناقشة تعزيز مجالات العمل والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية في مصر، وخاصة في منح زمالة الجامعة البريطانية في مجال التدريب الرياضي لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مرحلته الأولي.


وأشاد صبحي، بالتعاون المثمر بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية، لافتًا إلى العمل علي تسريع وتيرة الأعمال للوصول لمستهدفات الوزارة من تطبيق المشروعات والبرامج في أقل زمن ممكن، مشيراً إلى قيام الوزارة بتحديث الإستراتيجية الخاصة بها على صعيد الشباب والرياضة بما يتوافق ومتطلبات الشباب.


وقال:"اللجنة العلمية بالوزارة تعمل على دعم الاتحادات الرياضية من خلال تكوين لجان علمية متخصصة بكافة علوم الرياضة داخل كل اتحاد للارتقاء بمستواها الفني والاداري وضمان عملية التطوير الشامل للهيئات الرياضية".

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