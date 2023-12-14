حزب الله يعلن حصيلة ضحاياه منذ بدء الاشتباكات ضد الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استشهاد عنصر جديد من عناصره، ليرتفع عدد الضحايا الذين أعلنهم منذ بداية الحرب إلى 105 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بحدوث قصف مدفعي معاد استهدف تلة العزية جنوبي البلاد وتسبب في تضرر الشبكة الكهرباء التي تغذي منطقة الطيبة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان ودوي الانفجارات يسمع في الجليل الأعلى.