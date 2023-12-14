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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن حصيلة ضحاياه منذ بدء الاشتباكات ضد الاحتلال

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استشهاد عنصر جديد من عناصره، ليرتفع عدد الضحايا الذين أعلنهم منذ بداية الحرب إلى 105 أشخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بحدوث قصف مدفعي معاد استهدف تلة العزية جنوبي البلاد وتسبب في تضرر الشبكة الكهرباء التي تغذي منطقة الطيبة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان ودوي الانفجارات يسمع في الجليل الأعلى.

حزب الله

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