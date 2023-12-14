عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط 4.5 مليار دولار.. الصومال يحتفل بتخفيف الديون

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

قالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس، إن مقديشيو حققت إنجازًا تاريخيًا من خلال الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي أدت إلى تخفيف عبء الديون بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 13 ديسمبر 2023.

وأضافت "صونا" أن من شأن تخفيف عبء الديون أن يحرر الحيز المالي للصومال ويسمح له بالوصول إلى مصادر جديدة لتمويل احتياجاته التنموية، مشيرة إلى أن الصومال هي الدولة الثامنة والثلاثون التي تصل إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ إطلاق المبادرة في عام 1996.

ولفتت إلى أن أصدقاء الصومال رحبوا بالإنجاز الذي حققته، وأشادوا بجهود البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف صعبة.

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن صندوق النقد الدولي سيواصل البناء على شراكته القوية مع الصومال ودعم تعافيه من جائحة كوفيد-19 وتأثير تغير المناخ.

 

وأشاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، ورقني جبيهيو، بالجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة الفيدرالية الصومالية نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كما أشاد بالقيادة الاستثنائية للرئيس الحسن طوال هذه العملية التحويلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يظل ملتزمًا بدعم الصومال بعد هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية مع ضمان قدر أكبر من المساءلة من خلال دعم الميزانية.

وأشارت السفارة الأمريكية في مقديشو إن التقدم الذي أحرزه الصومال في مجالات الحكم وبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية أمر يستحق الثناء. 

والولايات المتحدة هي أكبر مانح ثنائي للصومال، حيث قدمت أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والأمنية والتنموية في عام 2023.

وشكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي على دعمه وقال إن تخفيف عبء الديون يمثل حقبة جديدة للصومال، وتعهد بمواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار والرخاء لجميع الصوماليين.

عبء الديون الصومال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود السفارة الأمريكية في مقديشو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ترشيحاتنا

الشرقاوي قارئا والأبيدي خطيبا.. ننشر تفاصيل خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة غدا

بيان عاجل للمقاومة الفلسطينية بشأن العدوان الغاشم على مدينة جنين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. أهداف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

البيت الأبيض: سوليفان سيناقش في رام الله إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ