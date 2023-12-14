إسقاط 4.5 مليار دولار.. الصومال يحتفل بتخفيف الديون

قالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس، إن مقديشيو حققت إنجازًا تاريخيًا من خلال الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي أدت إلى تخفيف عبء الديون بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 13 ديسمبر 2023.

وأضافت "صونا" أن من شأن تخفيف عبء الديون أن يحرر الحيز المالي للصومال ويسمح له بالوصول إلى مصادر جديدة لتمويل احتياجاته التنموية، مشيرة إلى أن الصومال هي الدولة الثامنة والثلاثون التي تصل إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ إطلاق المبادرة في عام 1996.

ولفتت إلى أن أصدقاء الصومال رحبوا بالإنجاز الذي حققته، وأشادوا بجهود البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف صعبة.

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن صندوق النقد الدولي سيواصل البناء على شراكته القوية مع الصومال ودعم تعافيه من جائحة كوفيد-19 وتأثير تغير المناخ.

وأشاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، ورقني جبيهيو، بالجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة الفيدرالية الصومالية نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كما أشاد بالقيادة الاستثنائية للرئيس الحسن طوال هذه العملية التحويلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يظل ملتزمًا بدعم الصومال بعد هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية مع ضمان قدر أكبر من المساءلة من خلال دعم الميزانية.

وأشارت السفارة الأمريكية في مقديشو إن التقدم الذي أحرزه الصومال في مجالات الحكم وبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية أمر يستحق الثناء.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح ثنائي للصومال، حيث قدمت أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والأمنية والتنموية في عام 2023.

وشكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي على دعمه وقال إن تخفيف عبء الديون يمثل حقبة جديدة للصومال، وتعهد بمواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار والرخاء لجميع الصوماليين.