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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي تكشف أسباب إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف Qs العالمي.. فيديو

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف Qs العالمي للاستدامة لعام 2024.

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وقال عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تصنيف Qs هو أحد التصنيفات العالمية المعنية بعنصر الاستدامة وهذا العنصر مرتبط بدور الجامعات في الحفاظ على الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية للجامعات في أقاليمها الجغرافية هذا بالإضافة إلى الحوكمة".

 

وأضاف: "تصنيف Qs هو أحدث التصنيفات الدولية لأن العام الماضي شهد أول إصدار لهذا التصنيف"، موضحا: "دخول 18 جامعة مصرية في هذا التصنيف بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي".


وأشار إلى أن أحد الأوجه الإيجابية في مختلف الجامعات المصرية المشاركة المجتمعية، ممثلة في كافة المبادرات المطروحة في المجتمع المصري، فضلا عن دورها الأساسي في الجانب البيئي ودورها في الاستدامة والمحافظة على البيئية.

تصنيف QS

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