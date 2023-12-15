قـ تل والده بدم بارد.. جريمة بشعه تهز الخصوص

شهدت مدينة الخصوص جريمة بشعة قام خلالها طالب بالتخلص من والده المسن بالضرب حتى الموت.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" بدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور علي جثة مسن وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي.