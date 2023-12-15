عادل حمودة: قيادات عسكرية إسرائيلية وأمريكية تبحث تفكيك حماس بدون حرب

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقامر مقامرة كبرى فيما يتعلق بالحرب الراهنة على الفلسطينيين، مفسرًا ذلك بأن ما يزيد عن 85% من الإسرائيليين لا يريدونه، كما ارتفعت أسهم منافسيه، وبخاصة وزير الدفاع الأسبق والمعارضة التي تطالب باستقالته الآن.

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نتنياهو سيخسر في كل الأحوال، وبالتالي، فقد أراد أن يخرج من السلطة متحديا للإرادة الأمريكية، كما أن نتنياهو متأكد من الولايات المتحدة لن تتركه وحيدا، وإن تركته، فإنها لن تترك إسرائيل كي تخسر في الحرب.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ سوليفان يريد إنهاء شكل الحرب بهذه الطريقة بنهاية العام، لأن الإدارة الأمريكية أدركت أن هذه الطريقة لم تحقق شيئا، وهناك قيادات عسكرية عليا إسرائيلية وأمريكية تبحث الوسيلة الجديدة لتفكيك حماس دون حرب بهذا الشكل.