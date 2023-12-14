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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة للعدو..

بيان عاجل للمقاومة الفلسطينية بشأن العدوان الغاشم على مدينة جنين

ارشيفي
ارشيفي

 أصدرت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- بيانا بشأن ما يحدث في جنين حيث قالت : يا أبناء الشعب الذي يذبـ ح كل يوم ولا يموت، من غزة حتّى جنين يا تيجان الرؤوس ومنارة الحق، أيها الشعب الذي لا يُعرف له تاريخ خارج الدم وخارج مسيرات التضحيات والمذابـ ح ومع ذلك لا ينكسر ولا يستسلم ولا يساوم لتبقى رايات جهادنا مشرعة ونبقى اكثر الظواهر على هذه الأرض قوة وصلابة.

وأضاف البيان : تَزُف إليكم كتيبة جنين ثلة من الشهداء  الأبطال الذين ارتقوا خلال صد العدوان عن مدينة جنين ومخيمها وهم :

الشهيد البطل: بكر زكارنة و الشهيد البطل: رفيق الدبوس والشهيد البطل: محمود ابو سرور والشهيد البطل: ثائر ابو التين والشهيد البطل: أحمد أبو زينة و الشهيد البطل: رشاد تركمان والشهيد البطل: فؤاد عباهرة و الشهيد البطل: أحمد سمار  والشهيد البطل: قسام زيدان و الشهيد البطل: أيوب جلامنة
والشهيد البطل: بشار ابو زيد والشهيد البطل: موسى الخطيب.

كما أكد البيان على أن الدم المقدس الذي يسيل كل يوم على هذه الأرض المقدسة سيبقى يسفح حتى ينتصر هذا الدم على السيف، سيف بني اسرائيل وحلفائهم وأتباعهم وأدواتهم.

وتابع البيان : إليكم أهلنا وسندنا في المدينة والريف إليكم يا من سطرتم بهذه المعركة أسمى معاني الوفاء والمساندة فأمطرتم آليات العدو المتوغلة من محاوركم بالرصاص والعبوات، فكم كان ملهماً وموفقاً جهادكم الذي انهك واتعب المحتل،  كما أننا نقف عاجزين أمام مواقفكم تجاه أهلنا وأحبتنا المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد ساعات من إعتقالهم من داخل منازلهم، فكل معاني الشكر والتقدير لا توفيكم حقكم فقد عبّرتم عن أصالة شعبنا العظيم وتضحياته والتفافه دوماً خلف خيار المقاومة.

وزاد :  أما رسالتنا للإسرائيلي الواهم والذي أخذته العزة بالإثم فأخذ يعيث خراباً وفساداً داخل المخيم ظناً منه أن انتهاكه لحرمات المساجد وبيوت الآمنين سيمر دون عقاب ربّاني،  نعلن لأبناء شعبنا العظيم أن أيادينا ما زالت على الزناد رغم الإدعاءات المعرضة التي يبثها المحتل عبر أبواقه والتي تهدف لضرب عزيمتكم وثقتكم بنا، فإن إخوانكم المجاهدين ما زالوا يقدمون واجباتهم الجهادية وما زالت سيوفهم مشرعة كما كل الساحات.

وواصلت البيان : تمكن مجاهدونا وضمن معركة طوفان الاقصى من القيام بعدة عمليات وضربات نوعية على عدة محاور ومناطق تموضع جنود الإحتلال وآلياته المتوغلة ومن ضمنها:  تم استهداف قوة راجلة كانت متمركزة بساحة مخيم جنين بعبوة ناسفة حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

وتابع :  تمكن مجاهدونا بعد رصد الجنود خارج الآليات على الشارع الواصل بين المدينة والمخيم من قنص اثنين من الجنود على الأقل كما عرض خلال بث مباشر على وسائل الاعلام.

كما  قامت مجموعة اخرى من المجاهدين وبعد دقائق من كمين قنص الجنود باستهداف فرقة جنود متمركزة أمام مسجد الأسير.

وأتم: قام مجاهدونا بإختراق الطوق الأمني المشدد ورغم انتشار الطيران وفرق القناصة باستهداف جنود الإحتلال في حي "خلة الصوحة".

 

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