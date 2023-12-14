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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الناشئين يواصل التألق ويهزم الكاميرون في بطولة أفريقيا للطائرة بليبيا

صدى البلد

 

حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/0 في ثاني مبارياته ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/14
25/13
25/23
ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل مباراة المغرب وتونس في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقام مباراة المنتخب المقبلة في البطولة أمام المغرب غدًا الجمعة.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام تونس أول أمس الثلاثاء، بنتيجة 3/0.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

من جانبه وجه الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب الشكر  إلى الاتحاد الليبي للكرة الطائرة برئاسة عدنان البكباك، مؤكداً أن البعثة المصرية تحظى باهتمام كبير ورعاية خاصة سواء في ملاعب التدريب أو صالات الجيم.

تابع حسن أن وسائل الانتقال المخصصة للبعثة المصرية متاحة طوال الـ 24 ساعة ويشرف على متابعة بعثة مصر من الاتحاد الليبي الكابتن خيرى دوه.
وأعرب الدكتور يوسف حسن عن سعادته بأداء منتخب مصر والنتائج الإيجابية مشددًا أن بعثة الفراعنة قادرة على الفوز باللقب الأفريقي والتأهل لبطولة العالم.

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