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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية اتفقت على استمرار الحشد ودعم الفلسطينيين

غزة
غزة

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية عقدت اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة:" المجموعة العربية اتفقت على اتخاذ مواقف إجرائية محددة تجاه الدول التي لا تتجاوب مع مشروعات القرارات العربية المختلفة".

 

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: “المجموعة ناقشت مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ”.

 

وتابع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة:: المجموعة اتفقت على استمرار الحشد وتقديم الدعم للفلسطينيين للحصول على المساعدات الإنسانية".

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