مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية اتفقت على استمرار الحشد ودعم الفلسطينيين

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية عقدت اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة:" المجموعة العربية اتفقت على اتخاذ مواقف إجرائية محددة تجاه الدول التي لا تتجاوب مع مشروعات القرارات العربية المختلفة".

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: “المجموعة ناقشت مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ”.

وتابع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة:: المجموعة اتفقت على استمرار الحشد وتقديم الدعم للفلسطينيين للحصول على المساعدات الإنسانية".