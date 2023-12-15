نجم الزمالك السابق: المصري لعب على الهجمة المرتدة.. ومشاركة محمد طارق خاطئة

أكد محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء جيدا خلال نصف الساعة الأولى من المباراة أمام المصري البورسعيدي ولكنه افتقد اللمسة الأخيرة.

وقال أبو العلا في تصريحات ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "المصري البورسعيدي قدم مباراة دفاعية وليست هجومية ولعب على الهجمة المرتدة، والزمالك استحوذ على الكرة بشكل جيد ولكن دون خطورة".

وأضاف: "من وجهة نظري مشاركة محمد طارق خاطئة بعد إصابة عمر جابر، ولكن اللاعب كان مفتقدا الثقة في المباراة وهو صغير في السن ولا نريد أن نقسو عليه".