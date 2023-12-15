عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو العلا يكشف سبب فوز المصري على الزمالك

صدى البلد

 

أكد محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، أن الهدف الذى جاء فى مرمى الفريق الأبيض من المصري البورسعيدي بسبب عدم تمركز اللاعبين بشكل صحيح.

وقال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "توقيت هدف المصري أربك حسابات الجهاز الفني للزمالك لأنه جاء فى الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول وهو الأمر الذى أدى إلى تغيير أفكار معتمد جمال".

وأضاف: "الخطأ وارد في كرة القدم ولكن يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء في الفترة المقبلة، الزمالك كان سيسجل هدف فى نهاية الشوط الأول ولكنه تلقى هدف من المصري بسبب تمريرة خاطئة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

ترشيحاتنا

إسرائيل : مجلس الحرب قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين حاليا

تسبيحة الفرج للهموم وسداد الديون .. واظب عليها ليلة الجمعة

يواجهون 16 فريقا من دوري الأبطال..تعرف على المتأهلين في بطولة الدوري الأوروبي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن موديست قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

تاج الدين: 177 مصنع أدوية في مصر لتلبية احتياجات الرعاية الصحية

عودة صلاح محسن .. البطاوي يكشف الأخطاء التحكيمية للسيد منير  | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش العلاقة الضمان.. شاهد رضوى الشربيني بأحدث ظهور لها

شاهد إطلالة شمس الكويتية رفقة زوجها العايض.. صور

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ