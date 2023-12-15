أبو العلا يكشف سبب فوز المصري على الزمالك

أكد محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، أن الهدف الذى جاء فى مرمى الفريق الأبيض من المصري البورسعيدي بسبب عدم تمركز اللاعبين بشكل صحيح.

وقال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "توقيت هدف المصري أربك حسابات الجهاز الفني للزمالك لأنه جاء فى الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول وهو الأمر الذى أدى إلى تغيير أفكار معتمد جمال".

وأضاف: "الخطأ وارد في كرة القدم ولكن يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء في الفترة المقبلة، الزمالك كان سيسجل هدف فى نهاية الشوط الأول ولكنه تلقى هدف من المصري بسبب تمريرة خاطئة".