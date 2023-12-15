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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل… والعام القادم| تدريس الإيطالي بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية من أولى إعدادي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

العام القادم| تدريس الإيطالي بالمدارس الحكومية كلغة ثانية اختيارية من أولى إعدادي

 

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الإيطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادي وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

حقوق حلوان: 23 ديسمبر بدء امتحانات منتصف العام الدراسي

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إعلام الجامعة الحديثة: ندعم خطط الدولة لتنشيط السياحة وحماية التراث

أكد الدكتور سامي الشريف، عميد  كلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، عقد المؤتمر العلمى السابع في الفترة من ١٧- ١٨ ديسمبر 2023 تحت عنوان “الإعلام والتنمية السياحية وحماية التراث"، بحضور بعض المسئولين والشخصيات البارزة وأساتذة الإعلام. 

نائب محافظ الإسكندرية تزور كلية الهندسة لمناقشة أوجه التعاون

استقبل الدكتور عصام وهبة القائم بعمل عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، د. جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية وذلك بكلية الهندسة وبحضور الدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس

بدأت مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، في إعلان قائمة موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، والتي يجب الإلتزام بها من أجل التقييم واحتساب الدرجات.

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