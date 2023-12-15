إبراهيم سعيد يطالب برحيل روقا وعمرو السيسي عن الزمالك

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن هناك عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لابد أن يرحلوا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ودعم صفوف الفريق للمنافسة في الموسم الجديد.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" روقا وعمرو السيسي للأسف ليس على مستوى نادي الزمالك، ولابد أن يرحلوا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكل ما يقوم أحد منهم بلمس الكرة أشعر بالنوم".

واضاف:" نادي الزمالك محتاج يحل أزمة القيد من أجل التعاقد مع صفقات جديدة خاصةً في وسط الملعب، لأنه يحتاج بدائل كثيرة، يمكن دونجا فقط الأفضل من بين عمرو السيسي وروقا".

وأتم:" أحمد زيزو اليوم كان مستواه سئ وليس كالعادة خلال الفترة الأخيرة، وأطالب زيزو بغلق كافة الأمور التي يفكر فيها من أجل العودة للتركيز مرة أخرى".