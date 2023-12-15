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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..الفرصة الأخيرة للتسجيل بمسابقة العباقرة بحلوان..كليات جامعة القاهرة تعلن نظام امتحان الفصل الدراسى الأول

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم .. الفرصة الاخيرة للتسجيل بمسابقة العباقرة بجامعة حلوان

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


كليات جامعة القاهرة تعلن نظام امتحان الفصل الدراسى الاول


أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.


فرصة اخيره لمشاهدة شهب التوأمان


شهب الجوزاء (التوأمان) ظاهرة فلكية تغزو سماء مصر، الآن، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إن اليوم هو ذروة تساقط شهب الجوزاء (التوأمان)، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مُشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

 

عقد الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 .. شارك عبر هذا الرابط


أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن اقامة الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 (ISF Award ceremony 2023) برعاية وتشريف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


جامعة عين شمس تعلن اخر موعد للتقدم لمنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)

 

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

 

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