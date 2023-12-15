موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية

يلتقي اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره السعودي اتحاد جدة في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية ، بعد أن فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي لقاء عربي خالص والذي سيحظى بحضور جماهيري كبير للفريقين.

مباراة الأهلي واتحاد جدة ستقام في الثامنة مساء اليوم الجمعة “بتوقيت القاهرة” على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة) بتعليق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ، والقناة الصوتية الثانية ستكون بتعليق مصري للاعلامي مدحت شلبي، على قنوات SSC.

وحقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزا كبيرا على حساب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

افتتح التسجيل للاتحاد رومارينهو في الدقيقة 29، وكانتي في الدقيقة 32، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول.

تدريب الأهلي لمواجهة اتحاد جدة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبي الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.