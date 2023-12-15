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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: لاعبو الأبيض استحوذوا على لقاء المصري دون خطورة

صدى البلد

 

أكد سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن حالة لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء كان بعيدة عن مستواها في مباراة المصري البورسعيدي.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "افتقدنا خلق الفرص أمام المصري واللاعبين لم يكونوا في حالتهم الطبيعية، الزمالك كان لديه استحواذ ولكن بدون فاعلية هجومية على مرمى المصري".

وأضاف: "يجب دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، والنادي يريد التكاتف من الجميع، وخلال المباريات الماضية الفريق كان في أفضل حالاته".

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