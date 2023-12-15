سامح يوسف: توقيت هدف المصري أحبط لاعبي الزمالك

أكد سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هدف المصري البورسعيدي في نهاية الشوط الأول أحبط لاعبي الفريق الأبيض بسبب توقيته.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "هدف المصري أربك حسابات الزمالك في نهاية الشوط الأول، ويجب تصحيح الأخطاء في الفترة القادمة، ويجب على الجماهير أن تتفائل بالحصول على بطولة هذا الموسم".

حقق النادي المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.