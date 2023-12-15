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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبومسلم: اتحاد جدة لديه مشكلة دفاعية..وشخصية لاعبي الأهلي لابد أن تظهر بقوة

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أن لديه حالة تفاؤل شديدة قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي، ولديه أمل كبير في تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن تلك الظروف تشبه كثيرا ما حدث قبل لقاء الهلال السعودي.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "فريق الاتحاد يضم عناصر جيدة مثل بنزيما وكانتي وحجازي، ولكن المشكلة التي يعاني منها الخط الخلفي، ولديهم مشكلة في التمركز الدفاعي، وظهيري الجنب ليس لديهم خبرات كبيرة، والأهلي يمتلك تاو والشحات أتمنى ظهورهم بمستوى جيد وهم لديهم خبرات كبيرة، وأتمنى ظهورهم بشكل جيد".

وأضاف: "حالة لاعبي الأهلي وشخصية اللاعبين وطموحهم ستكون عوامل هامة في المباراة، ومستوى اللاعبين غدا خلال اللقاء سيكون مهم من أجل الفوز، مع ضرورة استغلال الأطراف من أجل الهجوم، ومحمد هاني قد يكون مستواه متذبذب لكنه يظهر بشكل جيد في كأس العالم للأندية، ولابد أن يكون دفاعيا في أفضل حالاته ويتعاون مع تاو، كما يجب اللعب بذكاء، والتغطية الدفاعية مطلوبة من الجانبين".

وواصل: "التشكيل الأقرب للأهلي محمد الشناوي، وعلي معلول، ومحمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، وياسر ابراهيم، واليو ديانج، ومروان عطية، وامام عاشور، وتاو، وحسين الشحات، وكهربا".

وزاد: "وسط الملعب سيكون له كلمة كبيرة في المباراة، ولذلك امام عاشور مشاركته مهمة في اللقاء لأنه يساهم في وصول الجناحين لمرمى المنافس، ومن الصعب مشاركة أفشة اساسيا، بالإضافة لوجود مروان عطية وديانج من أجل قطع الكرات".

وتابع: "تاو والشحات وكهربا، يجب عليهم أن يكونوا في افضل حالاتهم، وكهربا سبق ولعب في تلك الأجواء ولعب مع الاتحاد السعودي ويعرف كل شئ، وهو من النوعية التي تتحرك جيدا داخل منطقة الجزاء، وحسين الشحات رغم تراجع مستواه مؤخرا لكن أتمنى ان تكون المباراة انطلاقة له خلال الفترة المقبلة".

وأكد: "الأهلي لو لعب بشكل منظم، وبالقوام الأساسي فانه قادر تحقيق نتيجة جيدة، مع ضرورة التركيز بقوة على الوسط، ومواجهة كانتي ومنعه من التسديد، وأن يكون محمد عبدالمنعم في حالة تركيز شديدة، خصوصا أنه سيواجه كريم بنزيما الذي يستغل أنصاف الفرص من أجل التسجيل".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على اتحاد جدة بهدفين نظيفين، والصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية".

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