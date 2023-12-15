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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على كواليس استعدادات الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة

صدى البلد

قال محمد مبروك مراسل قناة etc في المملكة العربية السعودية، إن هناك حالة ثقة كبيرة بين جماهير نادي اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن لديهم ثقة في قدرة الاتحاد على تحقيق الانتصار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس: "جماهير الاتحاد تحتفل في الشوارع خلال الساعات الأخيرة ولديهم ثقة في الفوز، ورابطة جماهير العميد تجهز لـ(تيفو) من أجل لقاء اليوم، وهناك دعم ومؤازرة كبيرة للاعبين قبل اللقاء".

وواصل: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان حريصا على الاجتماع بلاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم على الظهور بمستوى قوي في المباراة، وتصريحات مارسيل كولر كانت متوازنة للغاية التي أكد خلالها أن فريقه قادر على الفوز ولا يخشى أي منافس، لكن هناك حالة ثقة كبيرة عند مسئولي وجماهير الاتحاد".

وزاد: "تصريحات لاعبي الأهلي كانت هادئة ولم يظهر أي توتر عليهم، وروح اللاعبين كانت جيدة ويتعاملون مع الأمور بشكل عادي".

وأكمل: "هناك حشد جماهيري كبير من رابطة جماهير النادي الأهلي بجدة والتي يصل عددها إلى 5 آلاف عضو، بخلاف باقي الجماهير التي حضرت اليوم من كل المناطق، والأهلي سيحظى بدعم جماهيري كبير في ملعب الجوهرة، والجماهير لديها ثقة كبيرة في شخصية الأهلي وقدرته على الفوز، خصوصا بعد نتيجة لقاء الهلال قبل عامين".

وتابع: "جماهير أهلي جدة الغريم التقليدي للاتحاد، عبر السوشيال ميديا أعلنت دعمها للنادي الأهلي المصري، قبل لقاء اليوم ".

وأشار إلى أن الفوز على أوكلاند سيتي أعطى مؤشر إيجابي لجماهير الاتحاد والتي أصبحت لديها ثقة كبيرة في الفوز على الأهلي رغم أن نتائج الفريق لم تكن جيدة في الدوري السعودي، كما أنه يرون تراجع مستوى الفريق الأحمر مؤخرًا، وهناك وجهة نظر لدى بعض الجماهير بأن الفريق الفائز غدا سيذهب للنهائي.

وأكد مراسل قناة etc، أن هناك حالة اهتمام إعلامي كبير بتلك المباراة في السعودية، ويرون أن المباراة متكافئة بين الطرفين، وأن الاتحاد سيواجه صعوبات كبيرة أمام الأهلي، خصوصا أنهم لم ينسوا لقاء الهلال.

وأوضح، أن كريم بنزيما ورمارينيو وأحمد حجازي يحظون بثقة كبيرة من جمهور الاتحاد، أيضا لديهم حالة إعجاب بقدرات محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بالإضافة إلى حسين الشحات وأفشة، لكن عبدالمنعم نال الاهتمام الأكبر من جمهور الاتحاد.

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