إعلامي : رئيس الزمالك يعمل بمفرده لحل أزمة القيد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن فردا واحدا فقط داخل مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يسعى إلى حل أزمة القيد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هو الوحيد الذي يسعي لحل أزمة القيد في الفترة المقبلة قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير".



وأضاف:"ما أعلمه أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يعمل بمفرده من أجل حل أزمة القيد ، كما أن حسام المندوه الحسيني أمين الصندوق بالقلعة البيضاء تبرع بمبلغ مليون جنيه لصرف رواتب الموظفين والعاملين.