مدرب المصري: نسعى لتحقيق بطولة مع الفريق البورسعيدي

أكد محمد عبد الكريم، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمصري البورسعيدي أن لديهم هدف هو تحقيق بطولة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجهاز الفني لعلي ماهر متماسك ولا يتغير منذ 7 سنوات".

وأضاف: "علي ماهر يقوم بإضافة بعض العناصر للجهاز الفني التي تضيف لنا، والجميع يشيد بنتائجنا خلال المواسم السابقة".

وعن الفوز على الزمالك، قال عبد الكريم: "أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك الفرق لا تعتاد على الاستحواذ أمامهم، ولكن اليوم نجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، وكنا نطمع في تسجيل الهدف الثاني، والزمالك فريق كبير، والفوز عليه هو أفضل نتيجة".

وتابع: "نريد تحقيق بطولة مع النادي المصري، والمشاركة في البطولات الإفريقية خلال المواسم المقبلة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "جمهور المصري دائمًا يكون متعجلًا، ولكن أهدافنا ستتحق بالهدوء.. لدينا مشروع نسعى لتحقيقه، ونحظى بالدعم والمساندة من كامل أبو علي، رئيس النادي".