محمد صلاح: معتمد جمال أخطأ في تشكيل الزمالك أمام المصري

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن الأبيض لم يقدم الأداء المنتظر أمام المصري البورسعيدي في مباراة الفريقين في الدوري الممتاز ، والتي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :

" من وجهة نظري أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ في تشكيل الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في الدوري وكان يجب أن يبدأ بتشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتابع صلاح:"معتمد جمال تأخر في الدفع بـ"شيكابالا" خلال مباراة الزمالك أمام المصري والوقت لم يسعفه من أجل تغيير نتيجة المباراة ".