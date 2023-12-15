عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الله لـ لاعبي الزمالك: حاربوا على الدوري حتى آخر نفس

صدى البلد

طالب محمد عبد الله، نجم نادي الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن يحاربوا على لقب الدوري هذا الموسم حتى أخر نفس.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "هناك أمور يجب تداركها خلال فترة التوقف الدولي وأهمها الأخطاء الدفاعية وتمركز اللاعبين، وأعتقد أن الجهاز الفني سيعمل على هذا الأمر".

وأضاف: "الزمالك كان مميز للغاية في الاستحواذ خلال الدقايق الأولى من المباراة ولكن بسبب تمريرة خاطئة كلفتنا هدف وخسرنا اللقاء والثلاث نقاط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

صدمة للمشاهدين.. شاهد لحظة وفاة مطرب كبير على المسرح أمام الجمهور

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد دبابة في معارك غزة

الصين تطلق طائرة فضائية سرية في ثالث مهمة لها.. ماذا تنوي أن تفعل ؟

محمد بركات يمنح الأهلي "مفتاح الفوز" على اتحاد جدة

هل يجوز الاستماع إلى خطبة الجمعة من الراديو| دار الإفتاء تجيب

شركة هاباج لويد الألمانية: سفينة حاويات تابعة لنا تعرضت لهجوم قرب اليمن

صدمة للمشاهدين.. شاهد لحظة وفاة مطرب كبير على المسرح أمام الجمهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

نجمات يخطفن الأنظار باللون الأسود في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

إطلالات تثير ضجة لـ هيدي كرم بعد فستان الجونة| شاهد

وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

فيديو

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ