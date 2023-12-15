محمد عبد الله لـ لاعبي الزمالك: حاربوا على الدوري حتى آخر نفس

طالب محمد عبد الله، نجم نادي الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن يحاربوا على لقب الدوري هذا الموسم حتى أخر نفس.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "هناك أمور يجب تداركها خلال فترة التوقف الدولي وأهمها الأخطاء الدفاعية وتمركز اللاعبين، وأعتقد أن الجهاز الفني سيعمل على هذا الأمر".

وأضاف: "الزمالك كان مميز للغاية في الاستحواذ خلال الدقايق الأولى من المباراة ولكن بسبب تمريرة خاطئة كلفتنا هدف وخسرنا اللقاء والثلاث نقاط".