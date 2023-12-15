محمد عبد الله: هزيمة الزمالك من المصري ليست "نهاية المطاف"

أكد محمد عبد الله، نجم نادي الزمالك السابق، أن الهزيمة من المصري البورسعيدي ليست نهاية المطاف والمشوار لا يزال طويلًا.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك والجهاز الفني أن يغلقوا صفحة الهزيمة من المصري ويركزوا في المباراة المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي من أجل مواصلة المشوار بشكل جيد في الكونفيدرالية".

وحقق النادي المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نادي الزمالك، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وذلك على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، بهدف نظيف.

وسجل هدف المصري اللاعب جيلاس قناوى في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدورى المصري العام، وتوقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز 11.