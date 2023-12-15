محمد بركات يمنح الأهلي "مفتاح الفوز" على اتحاد جدة

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يتوجب على الأحمر عدم الخوف أو الاطمئنان في مباراته أمام اتحاد جدة السعودي، المُقرر إقامتها مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب منافسات كأس العالم للأندية.



وقال محمد بركات خلال تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد جدة قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي، ولكنها ليست مقياس".



وأضاف: "مستوى اتحاد جدة ليس هو مستوى أوكلاند سيتي، فالمستوى بين الفريقين كبير، وليس هو نفس الفارق في المستوى بين اتحاد جدة والنادي الأهلي".



وتابع: "في مباريات مثل الأهلي واتحاد جدة، لا ينفع تكون متطمن، ولا ينفع تكون خايف، فلا يصح أن تطمئن أمام فريق مثل اتحاد جدة، وفي نفس الوقت لا يصح أن تخشاه".



وأكمل: "الأهلي هو زعيم إفريقيا وبطل إفريقيا، لسنا من نقول ذلك.. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو من أعلن ذلك، والأهلي لديه بيرسي تاو، أفضل لاعب داخل إفريقيا".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "النادي الأهلي قادر بتركيز لاعبيه وليس أكثر من ذلك، على تخطي فريق اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية".