"النقل الجوي” يثني على جهود وزارة الطيران في تنسيق التصويت بالانتخابات

قدم مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، ومجالس إدارة اللجان النقابية التابعة برئاسة أحمد الرفاعي، الشكر إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والشركات القطاعات التابعة لوزارة الطيران، على الجهود المبذولة خلال فترة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأثنى مجلس إدارة النقابة العامة للنقل الجوي، على الجهود والتنسيق والتعاون والتجهيزات التي تمت في اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولي، تسهيلا على العاملين وأظهرت مرفق الطيران المدني والنقل الجوي بمظهر حضاري.

وكانت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، خصصت لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، داخل مطار القاهرة الجوي، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد المطار، اللجنة الأولى كانت أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.



وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

وأجريت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث ضمت قائمة المرشحين فى الانتخابات وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وتمت عملية فرز الأصوات في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.