نجم الزمالك السابق: الأهلي يمثل مصر أمام اتحاد جدة في مونديال الأندية

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه يتوقع اختلاف مستوى الأهلي في مباراة اتحاد جدة عن الأداء الذي ظهر به في المباريات السابقة.



وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي واتحاد جدة كبيرة.. الأهلي يمثل مصر في كأس العالم، ونتمنى أن يحصل على مركز جيد والاستمرار في البطولة".



وأضاف: "الفرق السعودية لديها نجوم من العيار الثقيل، وخصوصًا اتحاد جدة الذي لديه كريم بنزيما وكانتي وفابينيو، ولكن الأهلي يظل نادي كبير".



وتابع: "مستوى الأهلي في الفترة السابقة ليس هو المستوى المعتاد، وأعتقد أنه في بطولة مجمعة مثل كأس العالم للأندية، سيختلف الأمر".



وأكمل: "المعسكرات الطويلة تساهم في الانسجام أكثر بين اللاعبين، واللاعب يرتاح أكثر، ويكون في حالة تركيز أكبر".



وأتم طارق السيد تصريحاته قائلًا: "تابعت فريق الاتحاد فنيًا، لديه هجوم وخط وسط في غاية القوة، ولكن دفاعه ليس جيد، هل يستطيع الأهلي استغلال هذه النقطة؟ هذا ما سنراه".