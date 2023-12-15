إبراهيم سعيد: كلام مجلس الزمالك أكثر من أفعاله .. والدليل أزمة القيد

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90 أن إدارة نادي الزمالك عليها علامات استفهام كبيرة طوال الفترة الأخيرة منذ نجاحهم في انتخابات النادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :"أرى أن إدارة الزمالك تتحدث كثيرًا منذ أن تم انتخابها، ولكن دون أى اتخاذ قرارات مصيرية مثل حل أزمة القيد".

وأضاف :" لابد على إدارة نادي الزمالك حل أزمة القيد من أجل مصلحة الفريق للمنافسة على البطولات والعودة من جديد".

وواصل :" لابد على إدارة الزمالك أن تحل هذه الأزمة من أجل التعاقد مع صفقات قوية للموسم المقبل".