عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: كلام مجلس الزمالك أكثر من أفعاله .. والدليل أزمة القيد

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90 أن إدارة نادي الزمالك عليها علامات استفهام كبيرة طوال الفترة الأخيرة منذ نجاحهم في انتخابات النادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار"  :"أرى أن إدارة الزمالك تتحدث كثيرًا منذ أن تم انتخابها، ولكن دون أى اتخاذ قرارات مصيرية مثل حل أزمة القيد".

وأضاف :" لابد على إدارة نادي الزمالك حل أزمة القيد من أجل مصلحة الفريق للمنافسة على البطولات والعودة من جديد".

وواصل :" لابد على إدارة الزمالك أن تحل هذه الأزمة من أجل التعاقد مع صفقات قوية للموسم المقبل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

ترشيحاتنا

عبدالمنعم سعيد: الإخوان نجحوا بتشويه 30 يونيو في أمريكا

بأقل التكاليف.. طريقة عمل بسكويت الـ10 دقائق

السجن المؤبد عقوبة حرق الممتلكات العامة فى 3 حالات.. تعرف عليها

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. أفضل الصيغ التي تقال في الفجر

إسرائيل تبلغ أمريكا بموعد انتهاء المرحلة الحالية من الحرب في غزة

قـ تل والده بدم بارد.. جريمة بشعه تهز الخصوص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجي كيوان وجميلة عوض وعلا رشدي.. إطلالات نجمات بعد اختفاء في افتتاح مهرجان الجونة

شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر.. معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور

مثير وجريء.. فستان ميريام فارس يشعل السوشيال ميديا

صانع النهضة الحقيقية.. التفاصيل الكاملة لوفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

فيديو

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل ..شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ