المصري: ندرس عروض بيع مروان حمدي



قال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن فريقه استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز 2023 - 2024 "دوري نايل"

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" النادي المصري قدم مباراة قوية أمام الزمالك واستحق الفوز والثلاث نقاط، كما أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر درس الأبيض جيدًا، وأشكر محمد عبد الكريم الذي نجح في إدارة المباراة باقتدار نظرًا لظروف سفر علي ماهر لحصوله على أحد الدورات التدريبية.

وأضاف :" مجلس إدارة النادي المصري يدرس العروض المقدمة لمروان حمدي بعد قرار عرضه للبيع، ولا نية لرحيل إلياس الجلاصي في الفترة المقبلة".